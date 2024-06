TennisParigi | Arnaldi ko con Tsitsipas

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 2 giugno 2024) 16.24 Dura quasi due set il sogno di Matteodi approdare per la prima volta in carriera ai quarti di uno Slam. Al Roland Garros, il ligure cede al greco(n.9 del seeding) 3-6 7-6 6-2 6-2 e si ferma agli ottavi. Il sanremese vince il primo set e si porta avanti di un break nel secondo. Quando serve per portarsi due set a zero, subisce il controbreak. Dal 5-5 si va al tiebreak, vinto da7-4. Da lì in avanti la partita (3h14') ha poca storia.