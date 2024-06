Sampdoria Piccini derubato a Ibiza | Mi hanno rubato l’orologio i ladri volevano investire mia moglie

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Cristiano, terzino della, racconta sui propri profili social di essere stato, dove si trova in vacanza con la famiglia: “Ciao a tutti, vi scrivo per prevenire e affinché non accada a voi quello che mi è successo oggi. Stavo passeggiando per Marina di Botafoch, davanti all’Gran Hotel, sono stato assaltato da due persone alle 15.15 del pomeriggio, italiani, per l’accento sono sicuro che fossero napoletani. Miaggredito da dietro e mi, io ho reagito rapidamente e sono riuscito ad arrivare al ladro che stava salendo sulla moto. Il suo ‘amico’ ha provato amiae dopo ha provato ad investirmi per far sì che lasciassi andare il suo socio. Non sono riuscito a recuperare il mio orologio.