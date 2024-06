Roma | Ondata di arresti per droga | 6 pusher in manette

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 giugno 2024) Lotta allo spaccio dinella capitale ma non solo. La Polizia di Stato ha arrestato 6 persone gravemente indiziate del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A Guidonia, Comune alle porte di, sono stati sequestrati oltre 2 kg di sostanza stupefacente: igestivano i loro affari attraverso una nota piattaforma di messaggistica. Sequestro didella polizia – (ilcorrieredellacitta.com)Sono 6 le persone arrestate dalla Polizia di Stato in quanto gravemente indiziate del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.ma anche le zone limitrofe, come a Guidonia dove, grazie ad un’importante attività d’indagine, è stato stroncato un fiorente business gestito da due uomini italiani.