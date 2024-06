Parata 2 giugno 2024 a Roma | tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di domenica 2 giugno 2024): chi partecipa, orario, durata, biglietti e streaming Oggi, domenica 2, torna l’appuntamento con lamilitare ai Fori Imperiali di. L’evento ricorre ogni anno per celebrare la Festa della Repubblica. Cosa si celebra, esattamente? Ogni anno, il 2ricorre l’anniversario del referendum del 1946, grazie al quale fu abolita la monarchia. Al suo posto subentrò la Repubblica, quella che appunto festeggiamo ogni anno. E, come da tradizione, anche per domenica 2si celebra lain via dei Fori Imperiali. Cosa bisognariguardo la manifestazione? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio Chi partecipa: il programma Partiamo dal programma. La mattina del 2il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alle ore 9,15 è atteso all’Altare della Patria, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali.