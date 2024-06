MotoGp Italia trionfo di Bagnaia

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 2 giugno 2024) 14.46 Autorevole successo di Francescoal Mugello. Secondo Bastianini, davanti a Martin e Marc Marquez. Partenza funambolica di Pecco: dal 5° posto in griglia si porta al comando con uno slalom pazzesco nelle prime due curve. Dietro il due volte iridato c'è Jorge Martin, incalzato da Bastianini e da un vivacissimo Marc Marquez. Lo spagnolo sorpassa, il riminese risponde al penultimo giro e si lancia all'inseguimento di un Martin in difficoltà. All' ultima curva il capolavoro di Bastianini che si prende il 2° posto.