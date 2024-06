Milan Pulisic | Obiettivo scudetto nella prossima stagione è una possibilità concreta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Christianha parlato a CBS Sports Golazo in collegamento dagli Stati Uniti. Dopo aver annunciato l’uscita di una docuserie su di lui, l’attaccante racconta della sua primatra le file del: “Credo che prima di questa siano state due stagioni difficili per me. Finalmente mi è stata data un’opportunità e ho sentito la fiducia delfin dall’inizio. Non vedevo l’ora di iniziare e di giocare in un club così storico. È bello essermi sentito di nuovo me stesso e dimostrare alla gente che posso fare ancora bene“. L’anno prossimo: “Se possiamo puntare alloil prossimo anno? Sì, assolutamente. Credo che questo sia l’. Ovviamente quella che si è appena conclusa è stata una buonaper me dal punto di vista personale, è una bella sensazione, ma non è la cosa più importante per me.