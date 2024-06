Mattarella Padri della Patria sognavano Italia aperta a Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) "Ierano consapevoli dei rischi e dei limitichiusura negli ambiti nazionali eunaall'Europa, vicina ai popoli che ovunque nel mondo stessero combattendo per le proprie libertà". E' quanto scrive il presidenteRepubblica, Sergio, in un messaggio al Capo di Stato MaggioreDifesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone in occasione del 2 giugno. "Il nostro contributo - e in esso delle Forze Armate - alla causapace estabilità internazionali è più che mai prezioso nell'odierna situazione caratterizzata da devastazioni e aggressioni alle popolazioni civili in Europa e in Medio Oriente", ha aggiunto il presidentenel messaggio. .