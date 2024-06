LIVE Motocross GP Germania MXGP 2024 in DIRETTA | Prado conquista il Gran Premio vincendo entrambe le gare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.52 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 17.50 Lezione di guida sull’asciutto da parte di Jorgeche vincele, buonedi Gajser e Herlings, menzione d’onore per la rimonta di Guadagnini che dal ventiseiesimo posto riesce ad arrivare nella top ten.rila tabella rossa e la leadership del campionato mondiale.402 punti, 400 Gajser, 336 Herlings, 327 Febvre. 17.48 Ecco l’odine di arrivo: 1 1, Jorge ESP GAS 35:36.969 18 1:53.232 2 2:02.102 1:58.570 1:56.657 0:24.845 0:37.148 0:25.573 0:34.536 Finish 2 243 Gajser, Tim SLO HON 35:40.298 18 0:03.329 0:03.329 1:54.411 6 1:59.396 1:59.160 1:59.371 0:25.054 0:36.857 0:24.330 0:33.155 Finish 3 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 35:44.