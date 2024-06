LIVE Giro del Delfinato 2024 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo che inizia a recuperare sul tandem in fuga

Leggi tutta la notizia su oasport

15.31 Strada ampia e quasi tutta dritta, con l'ultima semi curva ai -300 metri in cui sarà fondamentale essere nelle prime posizioni. 15.29 Poco meno di sessanta chilometri al traguardo, divario tra testa della corsa e fuggitivi che oscilla sempre intorno ai tre minuti quando la coppia al comando passa per la prima volta all'arrivo. 15.26 Gli ultimi dieci vincitori del: 2023 VINGEGAARD Jonas 2022 ROGLI? Primož 2021 PORTE Richie 2020 MARTÍNEZ Daniel Felipe 2019 FUGLSANG Jakob 2018 THOMAS Geraint 2017 FUGLSANG Jakob 2016 FROOME Chris 2015 FROOME Chris 2014 TALANSKY Andrew 15.23 Tra pochi minuti si passerà per la prima volta sulla linea del traguardo, da quel momento ci saranno da percorrere due giri da una trentina ciascuno, in un anello comunque ricco di saliscendi e con solo le ultime migliaia di metri veramente piatti.