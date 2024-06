Fonte : anteprima24 di 2 giu 2024

Si conclude la lunga e proficua esperienza come presidente di Claudio BotticchioTra questi, vale la pena ricordare un evento sul disturbo dello spettro autistico e la musicoterapia come ipotesi di intervento ad aprile ed uno sull’alimentazione a marzo, il convegno in ricordo di don Peppe Diana alla presenza del magistrato Paolo Itri nello stesso mese di marzo, la mostra “Rinascita di Venere” a novembre 2023 in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Lions Club Agropoli Faro del Cilento | Sara Annachiara Spinelli nuovo presidente