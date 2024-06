Io e i comics Una passione istituzionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Dagli albori del mitico Salone deiai grandi successi di Lucca& Games. In occasione dei 50 anni della rivista “Lanciostory“, Luca Raffaelli, giornalista di “Repubblica“ e grande esperto di fumetti, in passato lui stesso collaboratore della manifestazione lucchese, intervista Massimo Di Grazia, uno dei pochi lucchesi che, in ruoli diversi, ma sempre comunque di rilievo, ha vissuto tutte le stagioni di Lucca. Pubblicata in quattro puntate ogni sabato nella rubrica “Nuvolette” - la prima è uscita sabato 25 maggio -, è una carrellata attraverso i periodi della manifestazione con un occhio attento e a volte anche indiscreto, su vicende e aneddoti per lo più sconosciuti al grande pubblico. Vengono inoltre rievocate e messe nella giusta luce le figure degli amministratori lucchesi che hanno guidato il Comune negli anni, da Giovanni Martinelli che, contro il parere dei suoi stessi compagni di partito, volle portare a Lucca i, a Mauro Favilla, David Rovai, Giancarlo Barsotti, Pietro Fazzi, Alessandro Tambellini e Mario Pardini, che proprio da quel mondo proviene.