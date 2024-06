Il Green Deal è finito sotto un Tir

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 2 giugno 2024) I target fissati da Bruxelles per la riduzione delle emissioni dei veicoli pesanti sono irrealistici e penalizzano l’Italia. Dove il 97 per cento degli oltre 720 mila camion viene alimentato a diesel. Ma forse, anche nella Ue, il pragmatismo può battere l’ideologia. L’industria del trasporto pesante se lo aspettava. Dopo la messa al bando delle auto endotermiche, ora è la volta anche dei Tir e degli autobus. Le nuove regole sulle emissioni sono figlie dell’ideologia «» di estendere l’elettrificazione «senza se e senza ma», totalmente slegate dalla valutazione del parco vetture circolante e dello stato della rete infrastrutturale. Il tutto avviene, peraltro, in un momento in cui il sistema del trasporto merci in Europa è fortemente penalizzato dalla guerra in Ucraina e dagli attacchi dei guerriglieri Houthi nel Mar Rosso.