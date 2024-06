Gaia Gigli e Daniele Paudice si conoscevano già prima di Uomini e Donne? Lei rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 2 giugno 2024)conosceva già la sua corteggiatrice, nonché scelta? Durante il loro percorso a, si era parlato di uno scambio di like fra i due ancordella loro partecipazione, lasciando immaginare a una grande fetta del pubblico del dating show di Maria De Filippi che l’ex tronista conoscesse già la donna. In trasmissione però, presi dalle tante segnalazioni su Mario Cusitore e dai fatti & misfatti avvenuti durante il trono di Ida Platano, non si era mai affrontato l’argomento, lasciando tanti punti interrogativi nel popolo social. Nelle scorse oreha rotto ile ha voluto rispondere alle tante insinuazioni arrivate nel corso dei mesi: Ecco, in realtà, al contrario di quello che molti pensano, io enon ci conoscevamo