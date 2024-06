Frecce Tricolori sorvolano Roma e concludono la sfilata ai Fori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Lehanno sorvolato iImperiali, come da tradizione, chiudendo le celebrazioni del 78esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. Ad alzare lo sguardo al cielo sono state migliaia di persone che nonostante la pioggia sono giunte in via deiImperiali per assistere alle celebrazioni del 2 giugno. Nei cieli di, oltre a velivoli, elicotteri e paracadutisti che l'hanno preceduta, si è quindi esibita la pattuglia acrobatica nazionale, la più numerosa al mondo: dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista. Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della premier Giorgia Meloni e della maggioranza dei ministri in carica, hanno sfilato alla parata: il personale militare e civile - tra cui 300 sindaci - corpi armati e non armati, bandiere e stendardi, bande e fanfare militari.