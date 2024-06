FA’ LA TUA SCELTA – WWE KING AND QUEEN OF THE RING 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 2 giugno 2024) THE LIV MORGAN REVENGE TOURQuanto è importante avere un Piano B?L’infortunio di Rhea Ripley ha interrotto un regno titolato che rappresentava una sicurezza per quanto riguarda la divisione femminile di Raw.Rendere vacante il Women’s World Title ha dato la possibilità a nuovi scenari, come quello a cui stiamo assistendo.La Morgan ha sempre sfiorato il grande successo da quando è tornata in pianta stabile dopo l’infortunio.Era solo questione di tempo e la vittoria nel ppv svolto in Arabia è la prova concreta che tutti stavano aspettando.Attitude differente che le calza a pennello. Sempre sorridente ma in stile evil, alla Joker.Peraltro dietro a questo successo c’è un ottima regia.Infortunare (in storyline) alla spalla la Ripley vendicandosi dell’attacco subito nei mesi antecedenti per poi influenzare le emozioni di Dom Dom.