Ernesto Assante all’Auditorium serata in suo ricordo con Verdone De Gregori Noemi Motta e tanti amici

(Di domenica 2 giugno 2024) Ci sarannoartisti a ricordate il giornalistail 2 giugno: oltre a Gino Castaldo, da Carloa Francesco De, da, da Manuel Agnelli ad Alex Britti ealtri La Fondazione Musica per Roma presenta Ballata per un amico. Unaper, una maratona con ospiti, artisti eper ricordare il giornalista e critico musicale de La Repubblica recentemente scomparso, che grande ruolo e presenza ha avuto nella programmazione e conduzione di appuntamentiParco della Musica. È il 2005 quando insieme a Gino Castaldo inventa le Lezioni di Rock, un format nel quale storia e cronaca si fondono in un percorso guidato tra ascolti, video e parole, condotto dai due critici, che fanno così entrare il pubblico in un viaggio a ritroso e riscoprire, in una serie di ascolti selezionati e commentati, l’evoluzione di una musica, il rock, che non è mai stata soltanto musica, ma che ha portato con sé sogni e passioni, idee e progetti, immagini e avventure di diverse generazioni di giovani.