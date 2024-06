Centri estivi bonus regionale per le famiglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Anche per l’estate 2024 il Comune ha aderito al Progetto ‘Conciliazione vita-lavoro’ della Regione. Si tratta di un sostegno economico allecon figli di età compresa tra i 3 anni ei 13 anni (nati dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2021) a copertura della retta di frequenza deiaderenti. La fascia di età si estende fino ai 17 anni, quindi ai nati dal primo gennaio 2007, ma solo in caso di disabilità certificata. Il contributo– che prevede l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo – può essere richiesto dain possesso dei requisiti previsti dal Bando e con un Isee non superiore ai 24 mila euro. L’importo del contributo corrisponde alla rata di frequenza settimanale di centro estivo, nel limite di 100 euro a settimana per un massimo di 3 settimane o anche più, ma comunque fino al raggiungimento del tetto massimo di 300 euro per figlio.