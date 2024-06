Bergamo Festa della Repubblica | oggi la cerimonia e la consegna di 32 onorificenze al merito

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 2 giugno 2024). Tutto pronto per ladel 2 giugno. La celebrazione, solenne, si terrà questa mattina a, in piazza Vittorio Veneto, in occasione del 78esimo anniversarioproclamazione. In prima fila Giuseppe Forlenza, il Prefetto di, insieme al Comando del 3° Reggimento di Sostegno Aviazione dell’Esercito “Aquila” di Orio al Serio, l’AccademiaGuardia di Finanza, la Polizia di Stato, i Comandi provinciali dei Carabinieri,Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, la Casa Circondariale, la Provincia e il Comune di, l’Ufficio Scolastico Territoriale di, l’Istituto Politecnico delle Arti “Gaetano Donizetti”. L’appuntamento è per le 10, con uno schieramento interforze composto da una rappresentanza delle Forze Armate e dei Corpi Armati e Civili dello Stato, che renderanno gli onori alla massima Autorità di Governo, cui faranno seguito ladell’Alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente