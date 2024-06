Atalanta-Fiorentina 2-3 | niente terzo posto per la Dea Scalvini brutto infortunio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Bergamo, 2 giugno 2024 – Cala il sipario sulla Serie A 2023-2024 con il successo dellache, nel recupero della gara valida per la 29^ giornata – rinviata a causa del malore che ha poi portato alla morte del direttore generale viola Joe Barone –, sbanca il Gewiss Stadium battendo con un pirotecnico 3-2 l’, la quale vede sfumare la possibilità di chiudere la stagione al. Succede tutto nel primo tempo: i viola provano infatti a mandare in archivio la delusione per la sconfitta in finale di Conference League partendo forte e al 6’ sbloccano la situazione con il colpo di testa vincente di Belotti. Il vantaggio toscano dura però appena 6’ minuti, perché al 12’ arriva il pareggio di Lookman, bravo a superare il giovane Martinelli con un preciso colpo sotto.