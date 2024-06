Ancelotti non finisce mai | quinta Champions League Così ha portato il Real Madrid dal rischio naufragio all’ennesimo trionfo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Carlo V, Carlo VII: nell’ora dell’ennesimoin panchina di, si palleggia tra levinte da allenatore e il conto allargato a quelle conquistate da giocatore. Scegliamo la terza via: 29 trofei da manager – agganciato Lobanosovsky al quinto posto della classifica all time -, compreso l’Intertoto con la Juventus. Tradotto: il tecnico italiano più decorato della storia, il migliore del mondo dei tempi moderni con Guardiola, un’eccellenza del nostro calcio e del made in Italy in generale. L’immagine della quindicesimadepositata nella bacheca delè el señor. Un sms di un amico dalla Thailandia riassume in poche parole una qualità fondamentale del, emersa in modo lampante nella finale di Wembley contro il Borussia Dortmund: “L’unica squadra che non affonda nelle avversità”.