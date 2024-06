Un confronto a due La proposta di Fabbri | Incontrerei Zonari è l’unica rispettosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) "Con Anna, sono disponibile ad avere un. Perché è statadi quello che rappresentiamo io e la ‘mia’ comunità". La notizia arriva tardi, durante una delle ultime tappe elettorali del lungo tour che sta portando il sindaco Alana lambire diversi locali della nostra città e delle frazioni. È una notizia politicamente interessante per due ordini di ragioni. Il primo è che, differentemente da quanto detto inizialmente, potrebbe accettare di misurarsi pubblicamente con un competitor a cui in qualche misura riconosce una legittimazione. La seconda è che il sindaco uscente tributa apur non conoscendola, il merito di aver "condotto una campagna elettorale vera, basata su principi importanti che secondo lei rappresentano una base valoriale a cui ispirarsi".