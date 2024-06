TUTTOSPORT – Intreccio Juventus-Napoli | bianconeri su Raspadori agli azzurri piace Chiesa

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 1 giugno 2024) Possibile scambio di mercato trache vede per protagonisti Giacomoe Federico. NOTIZIE MERCATO. Intrighi e trattative animano il mercato, conal centro di un possibile scambio di interessi che potrebbe ‘scaldare’ l’ambiente calcistico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di, il club bianconero è fortemente interessato a Giacomo, attaccante del, mentre il cuore partenopeo non disdegnerebbe Federico, giocatore della. “Giacomoè un altro pallino di Giuntoli”, si legge sul quotidiano sportivo, che però non lascia vita facile ai: l’ormai nuovo allenatore del, Antonio Conte, potrebbe porre ostacoli alla trattativa, decidendo di “alzare il muro” per trattenere i propri giocatori.