Ti lasciamo per terra Raid brutale a Baggio Picchiatori incastrati da telecamere e social

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) La raffica di pugni. Andrea (nome di fantasia) cade a: uno degli aggressori gli piomba addosso e continua a pestarlo. Un altro lo colpisce con diversi calci. Arrivano due donne in aiuto della vittima, ma il branco non si ferma: ancora un calcio, fortissimo, in piena faccia. E poi il cazzotto alla nuca che tramortisce il venticinquenne e gli fa perdere momentaneamente conoscenza, mandandolo al tappeto: la telecamera lo inquadra mentre cade in avanti "a peso morto", atndo di faccia sul marciapiedi "senza alcun tentativo di protezione con le mani per attutire" l’impatto. La drammatica sequenza delcostato ad Andrea le fratture di una costola e del setto nasale e un indebolimento permanente della masticazione generato dalla rottura di tre denti dell’arcata superiore è descritta nell’ordinanza con cui il gip Daniela Cardamone ha mandato in carcere tre dei quattro presunti, tutti di origine romena, accusati di aver tenuto una condotta "sintomatica di un’indole aggressiva e incline alla violenza quale metodo di cui servirsi per affrontare qualsivoglia questione della vita quotidiana".