Spinta commercianti | Firenze senza botteghe resta uno scheletro

(Di sabato 1 giugno 2024) Oltre 1.200 persone arrivate da ogni parte della città, 16mila utenti collegati per l’ultimo confronto tra i dieci candidati a sindaco prima dell’appuntamento elettorale. Tra le prime file i rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno preso nota delle risposte e hanno messo sul tavolo del confronto i grandi temi da cui dipende il futuro della città. "Una cittàresidenti è unomonumentalevita. Dall’incontro è emersa l’importanza di fermare la desertificazione ma la preoccupazione di fondo, quella di una città che è stata sottratta ai cittadini," sottolinea Aldo Cursano, presidente Confcommercio. Cursano da un lato applaude la graffiante candidata Francesca Marrazza di RiBella"perché in modo simpatico è riuscita a esprimere il sentimento di chi ama la città", dall’altro non può nascondere alcune riflessioni in merito a una "spaccatura della sinistra".