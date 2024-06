Sono devastata ma vi prego di capire | Jennifer Lopez annulla tutto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) Un annuncio a sorpresa. Una comunicazione sincera ma che ha lascito perplessi i fan.ha annunciato la decisione di cancellare il suo tour estivo negli Usa per dedicarsi alla famiglia. "dall'idea di deludervi - ha annunciato la cantante e attrice - ma vidiche non avrei preso questa decisione se non avessi sentito che questa era una cosa necessaria". JLo ha promesso di tornare presto, ma non ha fornito ulteriori indicazioni sul motivo della scelta. L'organizzazione che si occupava del tour "This is me Live" ha spiegato che la star "si prenderà del tempo per stare con i figli, la famiglia e gli amici più stretti". I biglietti acquistati verranno rimborsati. La notizia arriva dopo insistenti voci che parlano di una crisi trae il marito, Ben Affleck.