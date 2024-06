Rai conti in rosso | tutti i debiti della Tv di Stato

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 1 giugno 2024) Il tema Rai è spesso all’ordine del giorno. Dall’opposizione che parla di TeleMeloni allo sciopero dei giornalisti, dall’addio di Amadeus e i possibili saluti di altri professionisti alla situazione deiin. Quest’ultimo dovrebbe interessareparticolarmente, considerando come gli italiani finanzino in parte la Tv di. Qualcosa di inevitabile, o quasi, considerando l’aggiunta in bolletta e soprattutto la connessionetassa a ogni sorta di dispositivo, smartphone compresi. IRai I soldi non bastano mai in casa Rai. Nonostante i ricavi e il peso economico del canone (vale circa un miliardo e occorre per saldare gli stipendi dei dipendenti), oltre agli aiuti statali, servirebbero ancora centinaia di milioni per colmare un buco figlio soprattutto di servizi e appalti esterni.