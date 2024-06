Posti auto isola pedonale | dalle critiche ai consensi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024)proteste sul progetto per un nuovo parcheggio eaiper il lavoro svolto il passo è breve. Ha messo tutti d’accordo il risultato finale sulla rigenerazione di un parco in via Da Vinci a ridosso delle strutture scolastiche. A lavori terminati il verde non manca, isono aumentati e si può contare su di una maggiore sicurezza per l’ingresso e uscita da scuola. L’innovazione su quell’area trasformata in, con parcheggio adiacente, è stata inoltre valorizzata da nuovo arredo urbano e attenzioni per gli amici a quattro zampe che potranno bere alla fontanella a loro riservata (nella foto). La soddisfazione dell’esecutivo politico sulla realizzazione del progetto arriva attraverso la pagina ufficiale sui social della giunta: "Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto e ringraziamo tutti i cittadini per iricevuti durante le operazioni di montaggio degli arredi e la messa a dimora delle piante nelle fioriere.