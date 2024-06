Per l’ex Telecom una proposta per 400mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) È ufficiale: su mandato del Consiglio Comunale la Mover, società partecipata che gestisce la sosta a pagamento in città, ha presentato al curatore fallimentare della Edinconsult, il dottor Donato Bellomo, unairrevocabile d’acquisto del valore diper il complesso del. Nei progetti dell’amministrazione e di Mover, come già anticipato su queste colonne, c’è l’idea di realizzare lì, in quell’area da oltre 4.100 metri quadrati a ridosso della ferrovia al quartiere Migliarina, un nuovo parcheggio scambiatore multipiano capace di accogliere tra le 450 e le 600 auto. Dotato di un bus navetta e postazioni per bici e monopattini. Lad’acquisto è stata formalizzata lo scorso 22 maggio, e resterà irrevocabile fino al 31 dicembre.