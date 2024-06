Montemarciano sogna Sarà davvero Promozione?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) E’ il giorno dei verdetti nei playoff di Prima Categoria. Al Mancini di Fano (ore 16:30) ilandrà all’assalto dell’Athletico Tavullia. Chi vince salirà in. Finora la squadra allenata da Cristiano Caccia - che aveva chiuso al terzo posto la stagione regolare nel girone B - non ha sbagliato niente nei playoff. Nella semifinale ha superato sul proprio campo la Falconarese (grazie alle reti di Pellonara e Moschini), in finale, una settimana fa, ha invece espugnato Camerano, sponda Real Cameranese, grazie ai guizzi nel primo tempo di Giancamilli e Gorini. Vincendo e convincendo come ha sottolineato mister Caccia, approcciando bene contro una Real che aveva a disposizione due risultati su tre in virtù della migliore classifica alla fine della stagione regolare oltre al fattore campo.