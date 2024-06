Milano Vannacci in comizio scomoda il Gladiatore | al vostro segnale scateneremo l’inferno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 1 giugno 2024) Le tensioni scatenate dal tentativo di assalto di antagonisti e facinorosi dai centri sociali non smorzano l’entusiasmo e non disperdono il massivo raduno in Piazza Duomo, dove all’ombra della Madonnina i milanesi sono accorsi numerosi per partecipare all’evento di chiusura della campagna elettorale della Lega per le Europee. Il blitz crea attimi di tensione quando dopo gli slogan e le minacce passano la parola all’assalto e un gruppo di una cinquantina di manifestanti induce la polizia a intervenire a margine delallestito all’angolo tra piazza Duomo e Corso Vittorio Emanuele II a. I manifestanti vengono respinti in pochi secondi dalle forze dell’ordine in tenuta antisommossa all’altezza di Via Santa Redegonda e poi proseguono “più ordinatamente” per le vie del centro.