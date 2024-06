Meloninon sono democratica? Schlein non scappi e risponda

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) "Qualche giorno fa il candidato alla presidenza della commissione dei socialisti, tale signor Schmit, ha detto che i conservatoriuna forza non, secondo il candidato di Ellye del Pd io chepresidente dei conservatori e presiedo il governo italiano" dopo essere stata eletta "non sarei"."Chiedo pubblicamente alla segretaria del Pd di dire se condivide o no queste parole ma nonanche stavolta. Elly, è una domanda semplice, condividi si o no che io non sia una leader?". Così la presidente del Consiglio e leader di Fdi Giorgia Meloni al comizio di chiusura della campagna elettorale per le europee a Piazza del Popolo a Roma. .