Fonte : gamberorosso di 1 giu 2024

I ristoranti finiti nel mirino sono otto, ma per gli investigatori ce ne sono molti di più: in totale, al momento le perquisizioni sono state 23. Otto ristoranti finiti nel mirino degli investigatori Sempre secondo le indagini, il quartier generale dell’organizzazione si trovava nel locale al Cavallino di piazza della Signoria: era qui che sarebbero finiti, spiega il Corriere fiorentino, quotidianamente, i soldi della contabilità in nero sottratti alle società che sarebbero serviti, secondo l’accusa, sia per pagare in nero i dipendenti delle varie società, sia per acquisire altri bar e ristoranti, oltre che per comprare auto di lusso, lingotti d’oro e diamanti.

Le mani della mafia sui ristoranti Gli affari della criminalità organizzata attraversano l' Italia