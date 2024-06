Lazio la preoccupazione di Calisti | Caos tattico e tanti dubbi sul futuro

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 1 giugno 2024) L’ex terzino dellain esclusiva a Notizie.com: “Sono partiti giocatori impore Kamada, che era la base sulla quale il tecnico voleva ripartire, è andato via. Troppi iper il…” L’addio di Felipe Anderson, quello di Luis Alberto ormai prossimo, illegato alla partenza di Kamada e irelativi alla guida tecnica del prossimo anno (con Tudor ancora in bilico e poche certezze sui calciatori da confermare e quelli da sostituire). In casasi respira un’aria davvero molto pesante. La squadra ha chiuso la stagione al settimo posto, per la prima volta sotto la Roma negli ultimi anni. E i presupposti in vista del prossimo anno, non sembrano ancora particolarmente positivi. “Sono davvero preoccupato – conferma in esclusiva ai nostri microfoni Ernesto, ex difensore che ha vestito la maglia dellanegli anni ottanta – ci sono tante cose che non vanno per il verso giusto”.