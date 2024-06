La noia un uomo amato e l’altro desiderato

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) Ma...la sua lombalgia, i mal di stomaco, i riposini dopo pranzo...meno di questo, un tic, una contrazione del labbro superiore, la voce stonata che cantava tutte le mattine in bagno lo stesso motivo...Francois, un tempo, con il giovane viso ardente rivolto verso di lei...Ah! Bah, era così...Tutte le mogli, tutti i matrimoni sono uguali.Irène Némirovsky “Un pranzo a settembre” (Terre di mezzo, 50 pp, illustrazioni di Mara Cerri, traduzione di Cinzia Bigliosi) Thérèse sta per compiere quarant’anni e sente che tutto sta finendo. La gioia, l’emozione, l’amore. E’ sposata con Francois, che un tempo amava e trovava affascinante e ardente, ma adesso distoglie il pensiero da quei giorni ormai perduti, che formano “nell’anima una sorta di residuo dolciastro, come la feccia lasciata dai vini liquorosi sul fondo dei bicchieri”.