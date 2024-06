Ingegneri | Decenni di attesa occorre dotare la Sicilia di PTR

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di sabato 1 giugno 2024) RAGUSA –diriuniti nei teatri di Modica e di Ragusa Ibla per fare il punto sull’evoluzione della professione e per affrontare le esigenze regionali sulle criticità esistenti. Dal dibattito – moderato dal giornalista Mario Barresi – è emersa l’urgenza di orientare l’urbanisticana verso nuove direzioni. L’Assise 2024 organizzata venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno dalla Consulta Regionale degli Ordini deglidiha coinvolto professionisti e istituzioni che, tra moniti e risultati raggiunti in sinergia, hanno fissato le prossime tappe: con la redazione del Piano Territoriale Ragionale, già in corso, dopodi attese si darà un impulso determinante ai Comuni dell’Isola per dotarsi di un PUG con un allineamento e una visione comune, e poiché quasi la totalità sono privi di Piano Urbanistico Generale, avere una stessa cabina di regia consentirebbe uno sviluppo strategico e sostenibile in tutti i territori, disciplinando le attività di tutela, trasformazione, valorizzazione edilizia, in linea con i principi europei sullo scarso consumo di suolo e tendente a zero.