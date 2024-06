Giugno 2024 sui canali Sky e in streaming su NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 1 giugno 2024) SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOWLe serie TV ultime uscite da vedere tutte d'un fiato, i film più amati da gustare in prima visione su Sky ma anche i programmi TV e i talent show in esclusiva da non perdere nel mese di! ( e insu NOW ).L’attesa è finita. Dal 17in esclusiva su Sky la seconda stagione di House of the Dragonin contemporanea assoluta con l’uscita negli Stati Uniti. La casata Targaryen è divisa: Westeros è sull'orlo di una sanguinosa guerra civile per il Trono, con il Consiglio dei Verdi e quello dei Neriche combattono rispettivamente per Re Aegon e per la Regina Rhaenyra. Tutti devono scegliere con chi schierarsi, nessuno escluso.è un mese imperdibile per tutti i fan di Gomorra – La Serie.