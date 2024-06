Famiglie in povertà Ora sono una su dieci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) L’inflazione è definita nel report come una "tassa invisibile e regressiva" che ha comportato l’incremento del numero diinrelativa chesalite dall’8,2% al 9,8% nei tre anni post-Covid, con un divario di genere che penalizza soprattutto le donne (+17% rispetto agli uomini) e con l’11% di questo panel che riguarda anziani in situazione di solitudine. L’inflazione pesa anche sull’acquisto della casa. Guardando agli interessi sui nuovi mutui: la media dell’aumento degli interessi sui nuovi mutui per l’acquisto dell’abitazione è di 1.065 euro. L’aumento ha riguardato il 92% dei nuovi mutuatari. A causa dell’inflazione crescono anche learetine inrelativa. Nella provincia di Arezzo il dato sullesotto la soglia direlativa è passato dall’8,5% delledei dichiaranti nel modello 730/2020 al 9,1% nel 2023.