Dove bere la migliore horchata a Valencia e che cos’è questa strana bevanda

(Di sabato 1 giugno 2024) Quando si pensa alla Spagna, la primache viene in mente è la famosa sangria, preparata con vino rosso, frutta e servita ghiacciata. L’alleato ideale per sopportare il caldo che affligge, per diversi mesi, gran parte della penisola iberica. A, invece, i locals per rinfrescarsi durante le giornate estive si affidano all’. L’ingrediente principale diè la chufa, un tubero coltivato principalmente nella zona di(ma anche in altre aree del Mediterraneole temperature sono molto alte, in Italia è conosciuta con il nome di zigolo dolce) che ha ottenuto lo status di DOP. La coltura di questo tubero, apprezzato anche nell’antico Egitto, fu introdotta in Spagna meridionale dagli arabi. Documenti storici testimoniano che già nel XIII secolo si consumasse unachiamata llet de xufes, latte di chufa, che molto probabilmente non è altro che il progenitore dell’odierna