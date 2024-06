Cipriani è in città per il cambio di proprietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Ignazioè a Ravenna. Da lunedì si entra dunque nella fase decisiva, ovvero il formale passaggio di, dal gruppo che, dal 2012, fa capo ad Alessandro Brunelli, al nipote di Raul Gardini. La presenza di– che ha pubblicamente dichiarato di volersi trasferire in Italia, prima a Milano e poi a Ravenna – è il segno che si passerà ai fatti. Lunedì è anche il giorno in cui Brunelli incontrerà la stampa per il bilancio di fine stagione e di fine mandato. Ma, l’inizio del mese di giugno, è costellato di altre scadenze. Il campionato del Ravenna, con annessa la vincente coda dei playoff, è infatti finito da due settimane, tuttavia, per martedì, è in calendario la sentenza del collegio arbitrale del Coni sul ricorso presentato dal Forlì, al quale il Ravenna si è accodato, costituendosi come parte lesa.