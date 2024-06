Caos scommesse Paquetà | Gli avvocati mi hanno consigliato di non parlare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024) Il centrocampista brasiliano Lucas, in forza al West Ham, ha per la prima volta rilasciato dichiarazioni dopo le accuse della federcalcio inglese sulla presunta infrazione delle norme sullesportive.è apparso davanti ai giornalisti dal ritiro della sua nazionale, con la quale si appresta a disputare la prossima Copa América, torneo in cui la presenza dell’ex Milan è stata messa in dubbio a causa delle indagini. I suoiglidi nonulteriormente di questa storia, ma dichiara di voler collaborare con la FA per chiarire la vicenda: “Volevo ringraziare pubblicamente il presidente Ednaldo Rodrigues per lo sforzo che ha fatto nell’indagare su tutto quello che mi è successo e per avermi consentito di restare con i compagni.