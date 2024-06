Bari corteo dei tifosi | in migliaia contro la famiglia De Laurentiis e la multiproprietà

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 1 giugno 2024)didelsi sono ritrovati nel centro della città questo pomeriggio per protestarela presidenza dellaDee lache prevede il collegamento del club pugliese alla Filmauro a cui afferisce anche il Napoli. Gli striscioni “la” e “Diffidati presenti” hanno aperto ilorganizzato daidella Curva Nord del San Nicola, con cori che hanno chiaramente inneggiato a un cambio di proprietà. Tra gli ultras anche chi si appella agli imprenditori diper riuscire a organizzare una cordata o comunque una soluzione per poter rilevare la società. Nelle prossime settimane seguiranno giorni frenetici per la società, chiamata a rispondere di un campionato di grande sofferenza chiuso con l’inaspettata salvezza al play-out vincendo in casa della Ternana al ritorno.