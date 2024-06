Atletica leggera Cesena medaglia d’argento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) I fatti valgono più di mille parole: scuola e sport non sono in contrapposizione, ma rappresentano i due lati della stessa, virtuosa,. Quella della crescita sana e corroborante delle nuove generazioni. Chi cerca dimostrazioni concrete, chieda agli alunni del ‘Pascal-Comandini’, che sono appena rientrati da Pescara con al collo laconquistata ai campionati studenteschi nazionali. "Arrivare secondi in Italia è stato un traguardo mai raggiunto prima per noi – ha commentato euforica Annalisa Baraghini, a nome di tutti gli insegnanti di scienze motorie dei due istituti superioriti che in questi mesi hanno sostenuto i ragazzi durante gli allenamenti – e che non è arrivato per caso. Siamo andati a giocarci il titolo di squadra dopo aver vinto la selezione regionale e una volta arrivati in Abruzzo siamo riusciti ad alzare ulteriormente l’asticella di un percorso di crescita da applausi.