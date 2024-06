’Artisti in erba’ A Ramiseto spazio ai giovani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Grande gioia e soddisfazione degli alunni, docenti e genitori in occasione dell’inaugurazione della mostra d’arte "Artisti in Erba", avvenuta giovedì pomeriggio presso il Centro polivalente di. Opere di ogni genere, con tendenza alla rappresentazione dell’arte moderna, eseguite dagli studenti dell’Istituto comprensivo "Ariosto" di Ventasso e Vetto. Si tratta di una mostra unica, mai realizzata prima d’ora nelle scuole dell’Appennino e che ha visto impegnati per diversi mesi tutti: gli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola media, i docenti e la disponibilità dei genitori nella continua ricerca di materiali utili. La straordinaria mostra, curata nei minimi particolari, non è altro che la conclusione del progetto annuale dell’Istituto comprensivo Ariosto "Artisti in erba", condiviso da tutte le scuole dell’infanzia e le insegnanti che con questo lavoro artistico e davvero straordinario, hanno voluto mostrare alle famiglie e alla popolazione dei comuni Ventasso e Vetto, i risultati dell’impegno, passione e talento dei piccoli artisti con prospettive di crescita futura.