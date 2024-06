AEW | Mercedes Monè spiega perché ha scelto la AEW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 1 giugno 2024) L’arrivo della lottatrice All Élite, dopo essersi fatta conoscere al pubblico WWE con nome di Sasha Banks, ha scosso le fondamenta del pro-Wrestling. Dopo il suo rocambolesco addio a Stanford, sopraggiunto in seguito ad una diatriba tra lei e la dirigenza,Varnado è rimasta lontana dai riflettori per molto tempo. Ciò fino a quando, all’inizio dell’anno scorso, non ha debuttato in Giappone durante Wrestle Kingdom 17, firmando in seguito un contratto con la Federazione di Tony Khan dove debutterà l’anno seguente. Ai microfoni di TMZ, l’attuale campionessa TBS ha dichiarato: “La AEW è la prima competitor della WWE dopo tanto, tanto tempo. Qui è dove ci sono i migliori wrestler. Avete me, la migliore in assoluto…Will Ospreay, Kenny Omega, Swerve Strickland,Willow Nightingale e potrei continuare all’infinito”.