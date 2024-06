A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Italia 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Ledi, Moto2 e Moto3 valide per il Gran Premio d’si disputeranno sabato 1 giugno. Come d’abitudine, la giornata odierna raggiungerà il proprio apogeo con la, riservata esclusivamente alla classe regina. LA DIRETTA LIVE DI FP2,DIALLE 10.10, 10.50 E 15.00 Alle categorie canoniche si aggiungerà, per il terzo weekend consecutivo, anche la MotoE. Le cavalcature meccaniche spinte da un motore elettrico disputeranno due gare, la prima incastonata nel mezzo del già congestionato, la seconda in coda. Lestabiliranno ogni griglia di partenza del fine settimana. Dunque avranno valenza doppia in, dove faranno fede sia per laodierna che per il Gran Premio di domani.