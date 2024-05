Sardegna | un morto e un ferito grave nello schianto in moto sulla Statale 125

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 30 maggio 2024) Secondo una prima ricostruzione laavrebbe perso aderenza e sarebbe scivolata per metri sull’asfalto per poi colpire un cartello stradale. Simone Pisu, 30 anni, operaio originario di Muravera, èla scorsa notte – poco prima dell’una – dopo che lasu cui viaggiava insieme ad un amico, Giuseppe Murru, 48 anni, ex guardia giurata, gravissimo in ospedale ma non in pericolo di vita, avrebbe perso aderenza in una curvavecchia125, nel comune di Muravera. L’impatto con un cartello stradale è stato fatale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, infatti – forse a causa della forte velocità – il mezzo a due ruote mentre affrontava una curva sarebbe scivolato per decine di metri, andando ad impattare con un cartello stradale.