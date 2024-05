Ricchi a tutti i costi la recensione | una commedia dove è il cast a fare ancora la differenza

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 30 maggio 2024) Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods, Claudio Colica tornano (più affiatati che mai) nel sequelNetflix votata all'intrattenimento sincero. In streaming dal 4 giugno. L'avevamo scritto nelladi Natale a, e lo ribadiamo in occasione del suo sequel diretto,: il format Netflix (che in questo caso distribuisce senza produrre) sulle disavventure della famiglia Delle Fave funziona, in quanto è sorretto da undecisamente in parte. Senza i quattro protagonisti - Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods, Claudio Colica - la resa non sarebbe la stessa. In qualche modo, l'approccio diametralmente opposto dei quattro riesce a creare quel climax famigliare che risulta riconoscibile, e in un certo senso veritiero nella ovvia esagerazione umoristica.