Fonte : spettacolo.eu di 30 mag 2024

00), Fabio Volo (“Il volo del mattino”, ore 16. . p. 00). Questo evento completa il trittico dei palchi live, ognuno a rappresentare l’anima delle tre emittenti: oltre a Capital Live, dalle ore 20. 00 l’Arco della Pace di Milano ospiterà sabato 8 giugno Deejay Party, serata già sold out tutta da cantare con Alfa, Angelina Mango, Emma, Gaia, Gazzelle, Geolier, Ghali, Irama, Mahmood, Rose Villain e Tananai, e domenica 9 giugno la serata realizzata in collaborazione con Radio m2o per ballare con l’energia e il ritmo diAlbertino, Articolo 31, Bob Sinclar, Cosmo (dj set), Kungs, Meduza, Rhove, Dj Shorty, Sophie and the Giants, Tananai (dj set) e Zerb.

Party Like A Deejay 2024 festa gratis con Diodato Tiromancino Savoretti