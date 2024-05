Messico, banca centrale taglia stime di crescita del Pil

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Lamessicana ha ridotto le previsioni diper l'economia del Paese per il secondo trimestre consecutivo al 2,4% rispetto al 2,8% pubblicato a febbraio. Nel suo rapporto trimestrale, l'istituto monetario ha spiegato che questa previsione rientra in un intervallo che va da un +1,9% a +2,9%. "Il— si legge nella sintesi del documento — continua a fronteggiare un contesto globale complesso in cui le tensioni commerciali e i conflitti geopolitici prevalenti rappresentano rischi al ribasso per lae al rialzo per l'inflazione". La nuova previsione rimane al di sopra della media prevista rilevata dall'indagine Citibanamex del 21 maggio, che si attesta al 2,2%. .