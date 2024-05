Firenze sorpresi a fare acquisti con carte di credito rubate in centro | in manette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 30 maggio 2024), 30 maggio 2024 - Sopresi acondi. Ma la banda non l'ha fatta franca. Mercoledì pomeriggio la polizia di stato ha arrestato in via Calimala, all’interno di un noto negozio di abbigliamento, due cittadini stranieri di 18 e 33 anni, accusati di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e denunciato una 17enne per lo stesso reato. Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, i tre si sarebbero aggirati consospetto nel negozio, scambiandosi più volte tra loro delledi. L’insolito gesto avrebbe destato il sospetto di dipendenti e clienti del punto vendita che, a questo punto, hanno contattato il numero d’emergenza 112 Nue. Subito dopo, il gruppetto avrebbe acquistato diversi capi d’abbigliamento per un totale di oltre 180 euro, pagando il tutto con diverse transazioni di piccole cifre, in modo da poter utilizzare il cosiddetto contactless, il quale non necessita dell’inserimento del pin per poter concludere il pagamento.